Konya'da hava ambulansıyla hastaneye sevk edilen hasta: 'Eskiden at arabasıyla geliyorduk hastaneye' Kalp krizi geçiren hasta, ilk müdahalesinin ardından helikopter ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada sağlığına kavuşarak taburcu olan 66 yaşındaki Hukkaş Kurt, “Eskiden at arabasıyla geliyorduk hastaneye, şimdi devletimizi biz helikopter ile getiriyor." dedi.

İHA

Türkiye, son yıllarda sağlık konusunda yaptığı yatırımlarla örnek bir sisteme kavuştu.

Sağlık sektöründeki devrim niteliğindeki yenilikler, geçmiş yıllardaki hizmetlerle kıyaslanıyor.

Vatandaşlar da yenilikleri büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.

Konya'nın Kulu ilçesinde inşaatta sıva ustası olarak çalışan 66 yaşındaki Hukkaş Kurt, çalıştığı sırada bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

Helikopter ambulansla sevki yapıldı

Mesai arkadaşları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hukkaş Kurt, ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan tetkik sonucunda kalp krizi geçirdiği anlaşılan Kurt için Konya İl Sağlık Müdürlüğünden helikopter ambulans istendi.

Sağlık durumu iyi

Kulu Şehir Stadına inen helikopter ambulansa taşınan hasta, Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada ameliyata alınan 66 yaşındaki Hukkaş Kurt, sağlığına kavuştu.

"Eskiden at arabasıyla geliyorduk hastaneye"

Konya Şehir Hastanesi'nde ameliyat olduktan sonra sağlığına kavuşarak taburcu olan 66 yaşındaki Hukkaş Kurt, "İnşaatta çalışıyordum. Kalp krizi geçirmişim. Yanımdakiler 112 Acil Çağrı Merkezini aramışlar. Ben kendimde değildim. Allah devletimize zeval vermesin. Eskiden at arabasıyla geliyorduk hastaneye, şimdi devletimiz bizi helikopter ile getiriyor." dedi.