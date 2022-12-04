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    Konya'da Hızır, Mehdi ve Turabi'yiz diyen çete 180 bin lira dolandırdı

    Kendilerini 'Hızır, Mehdi ve Turabi' olarak tanıtıp bir kişiyi 180 bin lira dolandıran şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 04.12.2022 - 11:44
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    Konya'da Hızır, Mehdi ve Turabi'yiz diyen çete 180 bin lira dolandırdı

    Oyunlarıyla vatandaşları ağlarına düşüren dolandırıcılar her geçen gün farklı bir oyunla vatandaşları kandırıyor.

    Konya'da daha önceden belirledikleri İ.Ö.'nün yanına gelen 3 kişi, kendilerinin Hızır, Mehdi ve Turabi olduklarını, söyledi.

    "Sakın giderken arkana bakma"

    Şüphelilerden biri, İ.Ö. ile kurduğu diyalogdan sonra "Sakın giderken arkana bakma" diyerek Hızır Aleyhisselam'a da atıfta bulundu.

    İ.Ö., şahısların yanından ayrılacağı esnada şüpheliler, daha önceden ayarladıkları ve suç ortakları olan sürücü şahsı yol üzerinde rastgele bir araç durdurmuş gibi yaparak aracı durdurdu.

    Konya da Hızır, Mehdi ve Turabi yiz diyen çete 180 bin lira dolandırdı #1

    "Lüks yaşantıdan uzak dur"

    Şüpheli, mağdur İ.Ö.'ye "Sen de artık bizim dergahımızdasın, lüks yaşantıdan uzak dur. Daha düşük modelde bir arabaya bin. Allah rızası için 40 kapıya yardım edeceğiz, sen de para ver." diye para istedi.

    180 bin lira dolandırdılar

    Şüpheli şahısların dini duygularını suistimal ederek etkiledikleri İ.Ö., aracını sattı, ailesi ve arkadaşlarından da borç istedi.

    Vatandaş sattığı aracından ve aldığı borçlardan elde ettiği 180 bin lirayı dolandırıcılara verdi.

    Mağdur şikayetçi oldu

    Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan vatandaş şüphelilerden şikayetçi olmak için polis merkezine gitti.

    Şikayetin ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    Şüpheliler tespit edildi

    Polis ekipleri kısa sürede 3 dolandırıcının Mazlum D., Ozan D. ve Yunus D. olduğunu tespit edildi.

    Konya da Hızır, Mehdi ve Turabi yiz diyen çete 180 bin lira dolandırdı #2

    Dolandırıcılar yakalandı

    Tespit edilen şüpheliler, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    Şahısların yapılan sorgusunda daha önce de benzer suçlar işledikleri ve haklarında işlem yapıldığı anlaşıldı.

    Öte yandan, Mazlum D. ve Ozan D.'nin baba oğul, Yunus D.'in ise enişte olduğu öğrenildi.

    3 şüpheli tutuklandı

    İHA'nın haberine göre, 3 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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