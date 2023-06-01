Konya'da para dolu poşeti fark etmeyen çift çöp kutusuna attı Kentte para ve altın dolu çantasını kaybeden kadının polis ekiplerine müracaat etmesiyle olay açığa kavuştu. Poşeti bulan çift, parayı fark etmeden çöp kutusuna attı. Ekipler çöpten çıkardıkları 400 bin TL'yi sahibine ulaştırdı.

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Konya’nın Selçuklu ilçesinde polis ekipleri, bir kez daha yüzleri güldürdü.

Bölgede yaşayan 60 yaşındaki Mümine Göz, doğadan ot toplayıp satarak biriktirdiği geçimini sağlıyor.

Göz, 25 Mayıs günü evinden çıkıp dolaşırken, içerisinde para ve altın bulunan çantasını trafonun üzerine bıraktı.

Döndüğünde ise parasını yerinde bulamayan Göz, soluğu polis merkezinde aldı.

Poşeti bulan çift çöp kutusuna attı

Zeki Dursun'un haberine göre; Selçuklu Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarından poşeti bir çiftin aldığını belirledi.

Çiftin oturduğu Yukarı Pınarbaşı Mahallesine giden polis, Sadettin ve Şükran Ekdi’nin aldıkları poşeti çöp kutusuna attıklarını öğrendi.

Çöp kutusunu arayan polis içerisinde 400 bin TL olan para ve altını buldu. Bulunan para ve altın Mümine Göz’e teslim edildi.

"Onlara hep dua ediyorum"

Çok mutlu olan Mümine Göz, “Ot toplayarak bu parayı biriktirdim. Bulan polisimizden Allah razı olsun. Onlara hep dua ediyorum helal paraydı ve para bana geri geldi.” dedi. Mümine Göz’ün oğlunun kanser tedavisi gördüğü belirtildi.