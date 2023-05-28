Konya'da sahte müşahit kartıyla sandık başında yakalandı Konya'da Osman Batuhan Şimşek isimli şahıs, sahte AK Parti müşahit kartıyla sandık başında yakalandı.

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Türkiye, sandık başına giderek yeni Cumhurbaşkanını belirliyor.

Yurdun dört bir yanında oy kullanma işlemi sürerken, bazı ufak olaylar da yaşanabiliyor.

Bunlardan biri ise Konya'da meydana geldi.

Konya'da bir okulda Osman Batuhan Şimşek isimli şahsın sahte müşahitlik yaptığı ortaya çıktı.

Sahte müşahit kartıyla sandık başına gitti, yakalandı

CHP'li olmasına rağmen sahte AK Parti müşahit kartıyla sandık başında bekleyen şahsın şüpheli tavırları dikkat çekti.

Görevlilerin incelemesi sonucunda ise sahte müşahitlik olayı ortaya çıkarıldı.

Şahsın sahte kartı elinden alınırken hakkında işlem başlatıldı.