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    Konya'da tefecilik operasyonu: 13 gözaltı

    Konya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 13 şüpheli yakalandı. 5 kişi aranıyor.
    • AA
    • 24.12.2021 - 09:52
    • Güncelleme : 24.12.2021 - 10:45
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    Konya'da tefecilik operasyonu: 13 gözaltı

    Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca; iletişimin tespiti, denetlenmesi ve kayda alınması kararları çerçevesinde elde edilen veriler neticesinde suç işlemek amacıyla "silahlı örgüt kurmak, tefecilik, yağma ve silah kaçakçılığı" suçlarını işledikleri tespit edilen 18 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

    13 GÖZALTI

    Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.

    Şüphelilerin, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri sürüyor.

    5 KİŞİ ARANIYOR

    Adreslerinde bulunamayan 5 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

    Konya da tefecilik operasyonu: 13 gözaltı #1

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