Konyalı esnaftan Meral Akşener'e HDP tepkisi

Meral Akşener; HDP ile ittifakın çok gizli olmadığını dile getiren esnafa, bu algıyı oluşturanları Allah'ın çarpacağını söyledi.

Konya'da esnaf ziyaretlerinde bulunan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile kurulan ittifak nedeniyle tepki gördü.

"İTTİFAKIN İÇİNDE HDP'NİN OLDUĞU ARTIK GİZLİ DEĞİL"

Bir esnaf, "İçimdeki bir şeyi söylemeden edemem. Yani siyasette biraz daha farklılaşmanızı arzu ediyoruz, millet olarak. Bu ittifakın içinde HDP’nin bulunduğu artık çok gizli değil." dedi.

"BEDDUA ETMİYORUM FAKAT BİLİYORUM"

Meral Akşener ise bu ifadeler üzerine, HDP ile ittifak içerisinde olduğu yönünde algı yapanları Allah'ın çarpacağını söyledi.

Akşener, "Bu algıları oluşturanları cenabı hakkın nasıl çarpacağına ben inanıyorum. Bak beddua etmiyorum ha. Fakat biliyorum." ifadelerini kullandı.