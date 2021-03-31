Koronavirüs aşısı orucu bozar mı? Diyanet'ten aşı açıklaması..

Ramazana sayılı günler kala müslümanlar oruç ibadetlerini yerine getirmek için hazırlanıyor. Pandemi gölgesinde geçecek olan Ramazan boyunca aşı çalışmaları da devam edecek. Peki aşı orucu bozar mı?

Türkiye'de koronavis aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Ramazan ayı vesilesiyle de soru işaretleri oluşuyor.

Aşı randevusu Ramazan günlerine denk gelen pek çok kişi oruçluyken aşı yaptırmanın orucu bozup bozmayacağını araştırıyor.

Oruç bozan durumlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ramazan aylarında vatandaşlara hatırlatılıyor.

Peki koronavirüs aşısı orucu bozar mı? İşte Diyanet'ten aşı açıklaması..

KORONAVİRÜS AŞISI ORUCU BOZAR MI?

Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.

Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler.

Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler.

Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların, damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.