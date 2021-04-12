Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir araya geliyor

Bilim Kurulu toplantısında; yüz yüze eğitim ile Ramazan boyunca uygulanacak ek tedbirler masaya yatırılacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün toplanıyor.

Toplantıda son dönemde ülke genelinde yükselişe geçen vaka sayıları değerlendirilecek.

RAZAMAN'DA VAKA SAYISINI DÜŞÜRME HEDEFLENİYOR

Ramazan ayına girmemizle beraber insan hareketliliğini azaltma, vaka sayılarını düşürme amacıyla yeni risk haritası çıkarılacak.

Bu doğrultuda alınması planlanan ek tedbirler, yarın gerçekleşecek olan Kabine toplantısında görüşülecek. 81 ilde tedbirlere nasıl devam edileceğine yarın karar verilecek. Yarınki toplantıda sunum yapmaya hazırlanan Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını kabine üyeleriyle paylaşacak.

BAYRAMDA EK YASAKLAR GELECEK Mİ?

Bayram tatili için uygulanabilecek ek tedbirler de vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

Bayram boyunca şehirler arası geçiş kısıtlamasının uygulanması beklenirken, tüm gözler Bilim Kurulu ve Kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrildi.

EĞİTİMDEKİ YOL HARİTASI

Toplantının bir diğer gündemi de eğitim...

Binlerce veli ve öğrenci, Ramazan'da okulların kapanıp kapanmayacağını merak ediyor. 'Ramazan ayında uzaktan eğitime geçilecek mi, okullar kapanacak mı' sorularının cevabı ise bu toplantının ardından belli olacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, "Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim uygulamaları her ilin valilikleri koordinasyonundaki il hıfzıssıhha kurullarının kararlarına göre devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.