Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Gündem vaka artışları

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Omicron varyantıyla birlikte son dönemde vaka sayılarında ciddi bir yükseliş meydana geldi.

Öyle ki, giderek artış gösteren vaka sayılarında bir günde en yüksek bulaşa ulaşıldı.

BİR GÜNDE 74 BİN 266 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Buna göre; Türkiye'de dün açıklanan tabloya göre 430 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 74 bin 266 kişinin testi pozitif çıkarken, 137 kişi ise hayatını kaybetti.

Salgında geçilen yükseliş sonrası Bilim Kurulu bugün bir kez daha toplanıyor.

KURUL BİR KEZ DAHA TOPLANIYOR: YAZILI AÇIKLAMA YAPILACAK

Kurul, saat 17.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle görüşecek.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

ANA GÜNDEM, OMİCRON VE ARTAN VAKA SAYILARI

Kurulun ana gündemi, dünyada büyük bir paniğe yol açan Omicron varyantı ve Türkiye'de son günlerde hızla artışa geçen vakalar.

TURKOVAC VE KORONAVİRÜS İLACI

Toplantıda, acil kullanım onayı alan ve uygulanmaya başlayan yerli aşı Turkovac da ele alınacak.

Ayrıca koronavirüs ilacı da görüşülecek.