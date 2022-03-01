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    Koronavirüs Bilim Kurulu yarın toplanıyor

    Koronavirüs Bilim Kurulu 2 Mart'ta salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 16:03
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    Koronavirüs Bilim Kurulu yarın toplanıyor

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Yarın saat 18.00'de bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere.

    AYRINTILAR GELECEK...


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