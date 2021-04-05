Koronavirüs geçirenler oruç tutabilir mi? Korona testim pozitif, oruç tutabilir miyim?

Ramazan ayında oruç, zekat, fitre hakkında bilgi alınırken bu sene, ‘Koronavirüs testim pozitif çıktı, oruç tutabilir miyim’ gibi sorular soruluyor. İşte korona geçirenler ve oruç hakkında detaylar..

İstanbul Müftülüğü’ne bağlı, dini konularda vatandaşların sorularını yanıtlayan “Alo Fetva” hattına Ramazan ayında en çok oruç, zekat ve yeni tip koronavirüs ile ilgili sorular yöneltiliyor.

Türkiye'de geçen sene mart ayından bu yana 3.5 milyonu aşkın koronavirüs vakası görüldü. Salgın seyrini sürdürürken Ramazan ayında oruç tutacak olan müminler detayları araştırıyor.

En çok merak edilen sorular arasında koronavirüs pozitif çıkanların oruç tutup tutamayacağı yer alıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, Covid-19 teşhisi konulmuş olanların oruç tutup tutamayacakları sorusunu yanıtladı. İşte koronavirüs ve oruç hakkında bilgiler..

KORONAVİRÜS GEÇİRENLER ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Ramazan ayında sağlıklı olan her müminin oruç tutmasının farz kılındığını hatırlatan Kurul, "Bu ibadetin topyekûn ertelenmesi mümkün değildir. Alan uzmanlarından alınan bilgilere göre sağlıklı bireylerin oruç tutmaları, hastalığın yayılması bakımından özel bir risk oluşturmamaktadır. Ayrıca oruç tutmanın bağışıklık sistemini olumsuz etkilediğine dair kanıta dayalı tıbbi bir tespit bulunmazken aksine oruç tutmanın bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkiler meydana getirdiğine ilişkin bilimsel yayınlar mevcuttur" denildi.

KORONA TESTİM POZİTİF, ORUÇ TUTABİLİR MİYİM?

İslam dininin, emir ve yasakların ifasında kişileri güçleri nispetinde sorumlu tuttuğuna, güçlerini aşan veya sıkıntıya yol açan durumlarda kolaylaştırıcı hükümler koyduğuna dikkat çekilirken, bu genel ilke uyarınca farz olan Ramazan orucunun, belli şartlara bağlı olarak kazaya bırakma konusunda bazı ruhsatlar tanındığı vurgulandı.

Kur’an-ı Kerim’de Ramazan orucunu tutmamayı mubah kılan temel mazeretlerden biri olan hastalık halinde, orucun daha sonra kaza edilmesine izin verildiğine işaret edilerek, "Covid-19 teşhisi konulmuş olup doktoru tarafından oruç tutması sakıncalı görülenler, oruç tuttuğu takdirde hastalığı daha ağır geçireceği doktorlarca belirtilenler, oruç tutamayacak derecede yaşlı olanlar, oruç tutmaya engel kronik hastalığı bulunanlar, oruç tutmaları hâlinde hem sağlıklarının bozulmasından hem de sağlık hizmetlerinin aksamasından endişe eden sağlık çalışanları, hamile veya emziren kadınlar, ağır ve meşakkatli işlerde çalışıp sağlıklarının bozulacağından endişe edenler, mazeretleri devam ettiği sürece daha sonra kaza etmek üzere oruç tutmayabilirler" ifadeleri kullanıldı.