Alınan önlemler kapsamında, koronavirüs vakaları az olan kırsal bölgelerde yüz yüze eğitime start verildi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında uzun zamandır okullarından ayrı kalan çocuklar, kısmen de olsa açılan okullarına kavuştu.

Koronavirüsün az görüldüğü kırsal bölgelerdeki eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim başladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Iğdır’ın Aralık ilçesinin Gödekli İlkokulu'nda 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci yarıyıl başlangıç törenine katıldı.

Selçuk, yüz yüze eğitimde nasıl bir yol izleneceği, alınan önlemler ve öğretmenlerin aşılama programına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"6 BİN BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF"

Selçuk, "Şu an itibarıyla köylerimizde bulunan ilkokul düzeyinde yaklaşık 6 bin birleştirilmiş sınıf ile 2 bin 700 anaokulunda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlarken, diğer öğrencilerimiz de ekranların karşısında yerlerini aldı. İkinci yarıyılın tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bu hafta itibarıyla ülkemizin bütün köylerindeki öğrencilerimizi okullarına kavuşturmanın ve gülümsemelerine şahit olmanın mutluluğu içerisindeyiz.

1 MART'TA DİĞER SINIFLAR DA BAŞLIYOR

Bu ilk adımı takip edecek diğer adımımız, 1 Mart'ta okul öncesi, özel eğitim, ilkokul ile lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için okulların kapısını açmak olacak.

Ayrıca il ve ilçe merkezlerinde salgının yaygınlık durumuna göre belirlenen ölçütler uyarınca okul risk değerlendirmesi yapılarak tüm sınıf düzeylerinde okullarımızı açma konusunda da ilin kendi koşulları doğrultusunda kendi adımını atabilmesi için gerekli hazırlıkları yapıyoruz.



ÖĞRETMENLERE AŞI BAŞLIYOR

49 bin 300 civarı okulumuz yüz yüze eğitime hazır. Öğretmenler ay sonu ilk doz aşıları olacak." dedi.

Köy okulları yüz yüze eğitime başladı ViDEO