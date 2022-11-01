KPSS branş sıralaması açıklandı mı? ÖSYM duyurdu! 2022 KPSS lisans branş sıralaması!

KPSS lisans sonuçları sonrası 2022 KPSS branş sıralaması merak konusu oldu. KPSS branş sıralaması açıklandı mı? İşte ÖSYM 2022 KPSS branş sıralaması...

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS lisans sınav sonuçları 21 Ekim tarihinde açıklanmıştı.

KPSS lisans sonuçları sonrasında adaylar, KPSS branş sıralamasını araştırmaya başladı.

Gözler ÖSYM'ye çevrilirken, sosyal medya hesabından KPSS branş sıralaması açıklandı.

İşte ÖSYM 2022 KPSS Lisans branş bazında sıralamaları ve sorgulama ekranı...

KPSS branş sıralamaları açıklandı mı?

2022 Kamu Personel Seçme Sınavına (2022-KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

Branş bazında sıralama nedir?

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.

Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır. MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir.

Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.