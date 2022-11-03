KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlıyor? KPSS ön lisans tercih kılavuzu 2022!

KPSS ön lisans sonuçları açıklandı. Sınava giren adayların gündeminde tercih tarihleri yer alıyor. Peki KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlayacak? İşte 2022 KPSS ön lisans tercih kılavuzu...

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans sınavı ekim ayında düzenlendi.

Merakla beklenen KPSS ön lisans sınav sonuçları bugün açıklandı. ÖSYM sonuç sistemi adaylara açıldı.

Sınava giren adaylar heyecanla sınav sonuçlarını kontrol ediyor. Tercih kılavuzu ise hazırlanmaya başladı.

Adaylar, "KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlıyor" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 2022 KPSS ön lisans tercih kılavuzu...

KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlayacak?

KPSS ön lisans tercihleri tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından açıklanacak. Henüz bir açıklama gelmedi. Tercih kılavuzu ile ilgili detaylar geldiğinde haberimizde paylaşılacaktır.