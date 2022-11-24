2022-KPSS Ortaöğretim Sınav sonuçları açıklandı. 6 Kasım 2022 tarihinde düzenlenen sınava ilişkin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 6 Kasım'da yapılan KPSS ortaöğretim sınavı sonrası gözler, sonuçların açıklanmasına çevrilmişti.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sonuçlarında bekleyiş son buldu.

1 hafta erken açıklandı

KPSS Ortaöğretim Sınav sonuçları açıklandı.

Öte yandan ÖSYM, KPSS sonuçları için 1 Aralık tarihini vermişti ancak sonuçlar bir hafta erken açıklandı

Sonuçlar nasıl öğrenilir?

Adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak; ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilir.

Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.