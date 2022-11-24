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    KPSS Ortaöğretim Sınav sonuçları açıklandı

    2022-KPSS Ortaöğretim Sınav sonuçları açıklandı. 6 Kasım 2022 tarihinde düzenlenen sınava ilişkin değerlendirme işlemleri tamamlandı. 
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2022 - 10:08
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 10:37
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    KPSS Ortaöğretim Sınav sonuçları açıklandı

    Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 6 Kasım'da yapılan KPSS ortaöğretim sınavı sonrası gözler, sonuçların açıklanmasına çevrilmişti.

    Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sonuçlarında bekleyiş son buldu.

    1 hafta erken açıklandı

    KPSS Ortaöğretim Sınav sonuçları açıklandı.

    Öte yandan ÖSYM, KPSS sonuçları için 1 Aralık tarihini vermişti ancak sonuçlar bir hafta erken açıklandı

    Sonuçlar nasıl öğrenilir?

    Adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak; ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilir.

    Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

    KPSS Ortaöğretim Sınav sonuçları açıklandı #1


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