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KPSS Ortaöğretim Sınav sonuçları açıklandı
2022-KPSS Ortaöğretim Sınav sonuçları açıklandı. 6 Kasım 2022 tarihinde düzenlenen sınava ilişkin değerlendirme işlemleri tamamlandı.
- Haber Merkezi
- 24.11.2022 - 10:08
- Güncelleme : 24.11.2022 - 10:37
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 6 Kasım'da yapılan KPSS ortaöğretim sınavı sonrası gözler, sonuçların açıklanmasına çevrilmişti.
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sonuçlarında bekleyiş son buldu.
1 hafta erken açıklandı
KPSS Ortaöğretim Sınav sonuçları açıklandı.
Öte yandan ÖSYM, KPSS sonuçları için 1 Aralık tarihini vermişti ancak sonuçlar bir hafta erken açıklandı
Sonuçlar nasıl öğrenilir?
Adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak; ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilir.
Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.