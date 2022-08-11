KPSS'de soru havuzunun tamamı silinecek

KPSS'deki aynı soru krizi ile başlayan soruşturma diğer eğitim kurumlarını da kapsayacak şekilde genişletilirken, sınav merkezindeki soru havuzunun tamamının silineceği belirtildi.

2022 KPSS lisans oturumundaki sorularla, Yediiklim Yayınevi'ne ait denemedeki birçok sorunun aynı olduğu iddiası ile başlayan tartışmalar büyüyerek yargıya intikal etti.

Olayın ortaya çıkmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iddiaların incelenmesi için Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) talimat verdi.

Aynı günün gecesinde ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı, yerine Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy getirildi.

Sınav iptal edildi, soruşturma derinleşiyor

Yapılan incelemelerin ardından yeni yönetim sınavın iptal edildiğini açıklayarak yeni tarihleri belirledi.

Bir yandan yeni sınav hazırlıkları sürerken bir yandan da soruşturma diğer eğitim kurumlarını da kapsayacak şekilde genişliyor.

Bu kapsamda yüzbinlerce soru mercek altına alınırken DDK denetçileri soruların basıldığı matbaada da incelemelerde bulundu.

Tüm soru havuzu siliniyor

Bu süreçte tüm dikkatler birebir aynı olan soruya 3 çevrildi.

Müfettişler tarafından incelenen soru havuzlarındaki soruların tamamının silineceği, soruları hazırlayan uzmanların yerine de yenilerinin görevlendirileceği belirtildi.

KPSS'de yeni takvim

ÖSYM'nin yeni takvim açıklaması ise şu şekilde:

"ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından; 2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde, 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde, 2022-ÖABT’nin 2 Ekim 2022 tarihinde, 2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,

Tarihlerinde değişiklik olmayan sınavlar

18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde, 13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. 2022 ÖSYM Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır."