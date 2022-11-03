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    Kremlin'den tahıl anlaşmasına ilişkin Türkiye açıklaması

    Dünyanın gündeminde olan tahıl sevkiyatının Türkiye'nin yoğun diplomasi trafiğinin ardından yeniden devam etmesinin üzerine Kremlin, Türkiye için "Anlaşmalara olan güvenin ana faktörüdür" dedi.
    • 03.11.2022 - 13:31
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 14:25
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    Kremlin'den tahıl anlaşmasına ilişkin Türkiye açıklaması

    Tahıl Koridoru'ndaki sorunlar yeniden çözüldü.

    Ukrayna'da üretilen tahıl sevkiyatı başarılı bir şekilde devam ederken Rusya , Kırım'daki gemilere yapılan saldırıların ardından Tahıl Koridoru Anlaşması'na katılımını askıya aldığını duyurmuştu..

    Tahıl sevkiyatı sürüyor

    Yeni kriz için Türkiye harekete geçti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği olumlu sonuçlandı ve dün saat 12.00 itibarıyla tahıl sevkiyatının devam edeceği açıklandı.

    Kremlin den tahıl anlaşmasına ilişkin Türkiye açıklaması #1

    Rusya masaya geri döndü

    Bunun üzerine bugün 6 gemi daha Ukrayna limanlarından ayrıldı.

    Yeniden masaya dönen Rusya'dan, konuya ilişkin bir açıklama geldi

    "Anlaşmalara olan güvenin ana faktörüdür"

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’ye övgüde bulunarak, "Mevcut durumda garantiler Türk tarafına sunuldu. Ancak anlaşılır gerekçelerden dolayı doğrudan bize sunulamadı. Bu durumda Moskova ve Ankara bu garantilerin verildiği taraflar oluyor. Anlaşmanın önemi vurgulanıyor ve elbette Ankara ve bizzat Türk diplomatlar, askeri yetkililer ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yürütülen çalışma, büyük övgüyü hak ediyor. Tabi ki şu da var, Türkiye’nin bu anlaşmada yer alması, anlaşmaya güvenin ana güven faktörüdür." ifadelerini kullandı.

    Kremlin den tahıl anlaşmasına ilişkin Türkiye açıklaması #2

    "Resmi olarak görüşmemiz gerekiyor"

    Rusya’nın anlaşmaya tekrar dönmesinin anlaşma süresinin uzatılması anlamını taşımadığını belirten Peskov, "Anlaşmanın uzatılmasını resmi olarak görüşmemiz gerekiyor. Tüm tarafların anlaşmanın uygulanmasını ve parametrelerini değerlendirmesi gerekecek. Daha sonra karar verilebilir." dedi.

    Kremlin den tahıl anlaşmasına ilişkin Türkiye açıklaması #3


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