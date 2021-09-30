Kritik iddia: Yeniden kapanacak mıyız? Net yanıt geldi!

"29 Ekim'den sonra kapanma ve kısıtlama olacak" iddiaları hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sokağa çıkma yasağı ve tam kapanmaya dair detayları paylaştı.

Koronavirüs pandemisiyle mücadele devam ederken bir yandan vakaların seyrinde azalma olmaması da dikkatleri çekiyor.

Aşılama hızla devam ederken havaların soğumasıyla birlikte artan hastalıklar da vatandaşları endişelendiriyor.

Bu kapsamda 29 Ekim'den sonra kapanma olacak iddiaları da hızla yayıldı. Herkesin aklına olan "yeniden kapanma olacak mı" sorusuna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan net yanıt geldi.

Peki 29 Ekim'den sonra yeniden kapanma mı olacak? Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İşte yanıtı...

29 EKİM'DEN SONRA YENİDEN KAPANMA MI OLACAK?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Haber Global’de Candaş Tolga Işık'ın gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Programda Candaş Tolga Işık’ın "Çeşitli sosyal çevrelerden, sanatçısından, çok önemli insanlar arayıp ’29 Ekim’den sonra pandemide yine eskiye döneceğiz, hükümet şimdi çalışıyor, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı... Yeniden tam kapanmalar geliyor’ diyor. Böyle bir planlama var mı?" sorusuna İbrahim Kalın, şu yanıtı verdi:

"Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. İnşallah 29 Ekim'i de çok güzel, coşkulu bir şekilde kutlayacağız. İstanbul'da da biliyorsunuz, çok güzel büyük bir eser o gün açılacak. AKM açılacak. 29 Ekim’den sonra da biz normal hayatımıza tedbirleri uygulayarak yaşamaya devam edeceğiz."