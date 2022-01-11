Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bir şahsın küçük çocuğa rakı içirdiği anların videosu tepki topladı.

Çocuklara kötü örnek olan kişilere bir yenisi daha eklendi.

Dört yaşındaki çocuğa rakı içiren kadın o anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Ne zaman yaşandığı bilinmeyen olayda içki masasına oturtulan bir kız çocuğuna ebeveyni tarafından rakı içirildi.

"AFİYET OLSUN TEYZECİĞİM"

O anları kaydeden kişiler, 'Afiyet olsun teyzeciğim' diyerek sosyal medyada paylaştı.

Kaydedilen görüntülerde bir kadının kucağında oturan çocuk masada duran rakı bardağını eline alıyor.

'NASIL BEĞENDİN Mİ' DİYE SORDU

Bir diğer kişi 'dur dur verme' diye uyarırken, çocuğu kucağına alan kişi rakıyı içiriyor. Ardından çocuğa 'Nasıl beğendin mi?' diye soruyor.

Küçük çocuğa rakı içirip sosyal medyasından paylaştı VİDEO

