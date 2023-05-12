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Son 20 yılda atılan birçok adımın yanında bunların sembolik değerleri de dikkat çekiyor.

Özellikle Temmuz 2020'de Ayasofya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararnamesiyle tekrar ibadethane statüsüne alınması, Türkiye'nin en büyük dönüm noktalarından biri.

Türk halkı için bağımsızlık anlamına gelen bu karar, tüm yurtta zafer havası estirmişti.

Vatandaşların ibadet etmek için akın ettiği Ayasofya Camii'nin bir konuğu ise küçük Selimhan oldu.

Küçük Selimhan, geçtiğimiz günlerde TSK'nın envanterine giren TCG Anadolu gemisini ve yerli otomobil Togg'u ziyaret etmişti.

Sosyal medyada büyük beğeni toplayan ziyaretler sonrası Selimhan ve babası, bu kez Ayasofya Camii'ne gitti.

Ayasofya Camii'ni gezen Selimhan'ın o anlarını babası Bilal Gündoğdu, sosyal medya hesabından paylaştı.

Duygularını anlatan Selimhan, "TCG Anadolu, Akıncı, Gökbey, Gabar'da Petrol... Hepsi tamam ama bu bir başkaydı Tayyip Dede." ifadelerini kullandı.

Cami ziyaretinde duygularını anlatan küçük Selimhan, şu ifadeleri kullandı:

Şimdiye kadar size Tayyip Dede’min birçok eserinden bahsettim. Hepsi de önemliydi şüphesiz. Ama beni benden alan, asırlık hasretimizi dindiren bir şey daha vardı ki onu anlatmadan geçmek, en başta tarihimize bir vefasızlık olurdu. Evet Ayasofya! Hani şu büyük üstadımızın, büyük büyük üstadımızın “Ayasofya ile beraber ruhumuzu kilitlediler, ruhumuzu kilitlemek için Ayasofya’yı kilitlediler” dediği o kutlu mabet…



Benim gördüğümüz siz de görüyorsunuz değil mi? Ayasofya’nın zincirleri ne zaman ki kırıldı milletimizin bahtı da, talihi de, ruhundaki zincirler de onunla beraber açıldı. TCG Anadolu, Akıncı, Kızılelma, Togg, Hürkuş, Gökbey, doğalgaz, Gabar’daki petrol… Daha sayayım mı? Hepsi tamam ama bu başkaydı be Tayyip Dede. Bu bambaşkaydı… Ve sen şanlı sancak! Düştüğün yerdesin. Biz ise seni unuttuğumuz yerde. Artık dimdik doğrulmanın ve ötelere bu müjdeyi taşımanın vakti gelmedi mi?