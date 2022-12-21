Küçükçekmece'de hamile kadına silah doğrultan hakim tahliye edildi

Trafikte makas atarak ilerleyen hakim Metin Gülen, hamile kadını sıkıştırdı. Gülen tarafından silah doğrultulan kadın fenalaşırken, cezaevine giren hakim, jet hızı ile salıverildi.

Küçükçekmece Basın Express yolunda 16 Eylül günü ilerleyen Metin Gülen, üzerinde çakar tertibatı bulunan 34 MHM 16 plakalı cipiyle trafikte makas atarak ilerledi.

Cip trafikte tehlikeli hareketlerle yoluna devam ettiği esnada Halkalı Kavşağı’nda, içerisinde doğuma sadece günleri kalan N.G. isimli hamile bir kadının bulunduğu aracı sıkıştırdı.

Hamile kadını silahla tehdit etti

Aracında çakar sistemi bulunan ve siren çalarak ilerlemeye çalışan Metin Gülen, cipini aracın önüne kırarak belinde bulunduğu silaha mermi sürdü ve tehditler savurdu.





Kadın kendinden geçti

Silahını aracın camından içeri sokan şahıs, savurduğu tehditler sonrası hamile kadının fenalık geçirdiğini görerek aracına döndü. Gülen, olay sonrası araca binerek kayıplara karıştı.

Şikayet sonrası hakkında arama kararı çıkartılan Metin Gülen, bir türlü bulunamadı.

Hakim sticker'ını unuttu

Gülen'in saldırı sonrası kaçtığı Tekirdağ’da araçtaki polis çakar siren sistemini söktüğü fakat hakim savcı sticker’ının durduğu görüldü.

Çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan Metin Gülen, Küçükçekmece Adliyesi’ne yaptığı itiraz sonucu jet bir şekilde tahliye edildi.

Erken doğum gerçekleşti

Olay sonrası hastaneye kaldırılan 8,5 aylık hamile N.G.'nin ise erken doğum yaptığı öğrenildi.

3 gün içerisinde tahliye edildi

Kamuoyunda “baklavacı davası” olarak bilinen ve trafikte 2 aylık hamile bir kadının arabasına saldırdığı için yıllardır cezaevinde tutulan sanıkların aksine 8,5 aylık hamile kadına silahla saldıran Metin Gülen’in 3 günde cezaevinden tahliye edilmesi tepkilere neden oldu.



