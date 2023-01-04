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- Küçükçekmece'de şüpheliyi vuran polis serbest bırakıldı
Küçükçekmece'de şüpheliyi vuran polis serbest bırakıldı
25 yıl 4 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheliyi bacağından vuran polis memuru M.F.Ç., savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
- 04.01.2023 - 12:01
- Güncelleme : 04.01.2023 - 12:13
Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde, 2 Ocak Pazartesi günü gece saatlerinde polis ekipleri silahlı kavga ihbarı aldı.
Polisin olay yerine gitmesinin ardından taşkınlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınmak istenen şüpheli F.A., polislere direndi.
Polis memuru M.F.Ç., bu sırada şüpheliyi bacağından vurdu.
25 yıl hapis cezası olduğu tespit edildi
Yapılan sorgulamada F.A. hakkında, farklı suçlardan 25 yıl 4 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.
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Soruşturma başlatıldı
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, yaralama olayıyla ilgili polis memuru M.F.Ç. hakkında soruşturma başlattı.
Serbest kaldı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen polis memuru, savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.