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    Küçükçekmece'de şüpheliyi vuran polis serbest bırakıldı

    25 yıl 4 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheliyi bacağından vuran polis memuru M.F.Ç., savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
    • 04.01.2023 - 12:01
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 12:13
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    Küçükçekmece'de şüpheliyi vuran polis serbest bırakıldı

    Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde, 2 Ocak Pazartesi günü gece saatlerinde polis ekipleri silahlı kavga ihbarı aldı.

    Polisin olay yerine gitmesinin ardından taşkınlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınmak istenen şüpheli F.A., polislere direndi.

    Polis memuru M.F.Ç., bu sırada şüpheliyi bacağından vurdu.

    25 yıl hapis cezası olduğu tespit edildi

    Yapılan sorgulamada F.A. hakkında, farklı suçlardan 25 yıl 4 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

    Küçükçekmece'de polise direnen şahıs ayağından vuruldu

    Soruşturma başlatıldı

    Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, yaralama olayıyla ilgili polis memuru M.F.Ç. hakkında soruşturma başlattı.

    Serbest kaldı

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen polis memuru, savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

    Küçükçekmece de şüpheliyi vuran polis serbest bırakıldı #1

    Küçükçekmece de şüpheliyi vuran polis serbest bırakıldı #2

    Küçükçekmece de şüpheliyi vuran polis serbest bırakıldı #3


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