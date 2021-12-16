Euro
17.1915
2.83%
Dolar
15.1823
2.55%
Altın
871.28
3.04%
Borsa
2.189
1.24%
Bitcoin
745.227
4.91%
BTXN Coin
39.00
-4.80%
5ºC
İstanbul
Hafif yağmur 5 C

    Küçükçekmece'de zincir marketlere denetim

    Zabıta ekipleri, son günlerde kamuoyuna yansıyan fiyat artış iddiaları üzerine zincir market ve fırınlarda fiyat denetimi yaptı.
    • İHA
    • 16.12.2021 - 09:46
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 10:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Küçükçekmece'de zincir marketlere denetim

    İstanbul'daki Küçükçekmece Belediyesine ait zabıta ekipleri, son günlerde artan fiyat artışına yönelik zincir market ile fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

    Ekipler, un, sıvı yağ, peynir, makarna, sebze ve meyve gibi temel gıda ürünleri ile temizlik maddelerinin fiyatlarını inceledi.

    ÜRÜN ETİKETLERİ KONTROL EDİLDİ

    Denetimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünün indirimden önceki fiyatına bakıldı.

    TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER TESPİTİ YAPILDI

    Ekipler, rastgele seçtikleri ürünleri kasaya götürerek fiyat karşılaştırması yaptı. Ekipler, inceleme sırasında bazı marketlerde tarihi geçmiş bazı ürünleri tespit etti.

    Bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün ekipleri, markete gelerek tutanak tuttu.

    Daha sonra fırınlarda denetim yapan zabıta ekipleri, imalathanede sağlık kurallarına uyulup uyulmadığı, hijyen ve ekmek gramajı ile fiyat karşılaştırması konularında denetim yaptı.

    Küçükçekmece de zincir marketlere denetim #1

    Küçükçekmece de zincir marketlere denetim #2

    Küçükçekmece de zincir marketlere denetim #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir