Külliye'de önemli görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. İki lider yaklaşan seçim sürecini ve diğer önemli gelişmeleri ele aldı.

Türkiye en hareketli günlerinden birisini yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Mart'ta Meclis'i feshedip, Türkiye'yi 14 Mayıs'ta seçime götürecek.

Millet İttifakı'ndan gergin geçen süreç sonunda adayın Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklamasından sonra seçim süreci fiilen başladı.

Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP özellikle deprem bölgesine ağırlık vererek tüm ülkeyi kuşatıcı bir seçim çalışması gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki önemli görüşme gerçekleşiyor.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.00'te MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Gündem seçim

İki liderin gündeminde, siyasetin öne çıkan başlıkları ve seçim süreci yer aldı.

Görüşmede seçim sürecinin nasıl yürütüleceği, milletvekili listeleri gibi seçime yönelik adımlar konuşuldu.

Masada önemli konular yer aldı

Ayrıca görüşmede deprem bölgesinde yapılan çalışmalar, ekonomik gelişmeler ve dış politika da ele alındı.

İki lider arasındaki görüşme 1 saat 15 dakika sürdü.

Külliye'deki son görüşme 16 Şubat'ta gerçekleşti. İki lider son olarak 28 Şubat'ta depremden etkilenen Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Afşin ile Malatya'nın Doğanşehir ilçelerini birlikte ziyaret etmişlerdi.

Gine Cumhurbaşkanı Ankara'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Külliye'de bir görüşme daha gerçekleştirecek.

Erdoğan, saat 15.00'te Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile bir araya gelecek.