Külliye'den birlik karesi: Erdoğan'ın arkasında sporcular ve din adamları yer aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “Göreve Başlama Töreni” düzenlendi. Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında sporcular, din adamları ve Bilim Adamı Aziz Sancar'ın yer aldığı görüldü. Külliye'den gelen bu mesaj, her kesimin kucaklandığının bir işareti oldu.

Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs 2023 Pazar günü yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'yla girdiği seçimden zaferle çıkan Erdoğan, saat 15 sularında meclise geldi.

Meclise geldikten sonra mazbatasını Devlet Bahçeli'den alan Cumhurbaşkanı Erdoğan akabinde ise yemin etti.

Yemin ettikten sonra Anıtkabir'e giden Erdoğan, Külliye'de düzenlenen Göreve Başlama Töreni'ne katıldı.

Göreve Başlama Töreni için dünyanın dört bir yanından liderler geldi. Erdoğan, liderlerle de tek tek tokalaştı.

Konuşmak için kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında oturanlar ise Külliye'den gelen en önemli kareler arasında yer aldı.

Birliktelik karesi geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her konuşmasında kardeşlikten ve birlikten bahsediyor.

Külliye'de yaptığı konuşmada da birlikten bahseden Erdoğan, bunun en güzel örneğini de verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında sporculardan Mesut Özil, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanında ise Ekümenik Patrik ve İstanbul Başpiskoposu I. Bartholomeos yer aldı.

Ayrıca Bilim Adamı Aziz Sancar'ın da orada olması dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi siyasi görüşe, kökene, meşrep ve mezhebe mensup olursa olsun, 85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız." mesajıyla da birlikteliği perçinlemiş oldu.