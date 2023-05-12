Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un Malatya temasları: Konteyner kentleri ziyaret etti Bakan Ersoy, afetzedelerle bir araya gelerek onlarla sohbet etti.

AA Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, deprem bölgesini ziyaret etti. Ersoy, bu kapsamda Malatya'da konteyner kentlerin kurulduğu noktalara giderek depremzedelerle buluştu. Konteyner kenti inceledi Ersoy, beraberinde Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı civarında kurulmaya başlanan konteyner kentte incelemelerde bulundu. Çocuklara oyuncak dağıttı Daha sonra Malatya-Elazığ kara yolunda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kurulan konteyner kenti gezen Ersoy, sinema tırında film izlemek üzere toplanan çocuklara oyuncak dağıttı. Depremzedelerle sohbet etti Ardından konteyner kentteki depremzedelerle sohbet eden Ersoy, kreşteki çocuklarla da bir araya geldi. Gözden Kaçmasın 14 Mayıs seçimleri için malzemeler ilgili noktalara ulaştırılıyor Haberin Detayları Elazığ ve Malatya'da yapılan yeni deprem konutlarıyla vatandaşlar artık daha güvende Haberin Detayları