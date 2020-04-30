Kumarhane baskınında saklandıkları yerler şaşkına çevirdi

Bursa'da polis ekipleri 2 kumarhaneye baskın düzenledi. Bir kumarhanede bir kişi mutfak tezgahının içine gizlenirken, diğerinde ise duşa kabinin içerisinden 2 kişi çıktı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesinde bulunan 2 iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisini aldı.

Eş zamanlı olarak 2 iş yerine de baskın düzenleyen Ahlak Büro ekipleri, toplam 40 kişinin olduğu iş yerlerini bastı.

Baskın sırasında iş yerlerinde kumar oynayan 40 kişi, polis ekiplerini görünce ne olduğunu anlamayarak şaşkına döndü.

2 KİŞİ DUŞA KABİNDEN, 1 KİŞİ DE MUTFAK TEZGAHINDAN ÇIKTI

2 dükkanda da kumar oynatıldığını belirleyerek eş zamanlı operasyon yapan polis ekipleri, toplam 40 kişinin bulunduğu iş yerlerine girdi.

İş yerlerine girerek kumar oynayanları duvara yüzlerini dönerek üstlerinde arama yapan ekipler, 2 iş yerini de aramaya başladı.

Masa altlarını, boş odaları ve dolapları arayan ekipler, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

Kumar baskınından duşa kabine saklanarak kurtulmaya çalışmak- İZLE

Polis ekiplerinin baskın düzenlediğini anlayan 1'i kadın 2 kişi banyoya girerek duşa kabinin arkasına saklandı.

Bir kişi ise mutfak dolabı tezgahının altına gizlenmeye çalıştı. Polis ekiplerinin dikkati sayesinde 3 kişi bulundukları yerden çıkartıldı.

KİŞİ BAŞI 3 BİN 150 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

2 iş yerinde bulunan 40 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 282. Maddesine muhalefetten kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 126 bin lira idari yaptırım cezası uygulandı.

Ayrıca 4 şahsa toplam 4 bin 900 lira idari yaptırım cezası ve iki iş yerinin işletmecisine kumar oynamak için yer ve imkan sağlamaktan adli makamlara sevk edildi.