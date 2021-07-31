Kumluca'da 80 genç, orman yangınlarına karşı 24 saat nöbette

Bir araya gelen 80 genç, orman yangınlarına karşı motosikletler ve paraşütlerle denetim yaparak destek sağlıyor.

Antalya'nın doğusundaki Manavgat başta olmak üzere Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde orman yangınları devam ederken, batı ilçelerinden Kumluca'da ise yangın riskine karşı mahalleli teyakkuza geçti.

Mavikent Mahallesi Karaöz mevkisinde yaşayan 80 genç, 'Karaöz Afet Komisyonu' oluşturuldu.

24 SAAT DÖNÜŞÜMLÜ NÖBET TUTUYORLAR

Emekli polis memuru Bahattin Karaöz (60) ve kafe işletmecisi Cüneyt Karaöz (33) başkanlığında oluşturulan ekip, 24 saat dönüşümlü olarak nöbet tutmaya başladı.

KARADAN, DENİZDEN VE HAVADAN KONTROL

Motosiklet ve otomobillerle mahalledeki orman içi yollarda sürekli dolaşarak orman yangını riskine karşı kontroller yapan ekibin gençleri, dron, paramotor ve paraşütle de havadan gözetleme yapıyor.

Ekibin göremediği yerler ise denizdeki teknelerden izleniyor. Mahallede görülen şüpheli kişiler güvenlik kuvvetlerine bildiriliyor. Mahalle üstündeki orman yangın gözetleme kulesi ile irtibat kuran bu ekip, sürekli bilgi paylaşımında bulunuyor.

"ŞÜPHELİ KİŞİLERİ GÜVENLİK GÜÇLERİNE BİLDİRİYORUZ"

Mahallelerindeki ormanların yanmamasını için gerekirse 24 saat uyumayacaklarını belirten Karaöz Afet Komisyonu Başkanı Cüneyt Karaöz, "Geçmişte de orman yangınlarına duyarlıydık. Ama şu anda daha çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. O yüzden mahallemizin gençleriyle organize olup güvenlik güçlerimize, itfaiyeye ve devletimize yeterince yardım etmek istiyoruz. Yangını ne kadar önceden belirleyebilir, önlem alırsak o kadar faydalı oluruz. Bu yüzden mahallemizde bir afet komisyonu kurmaya karar verdik. Mahallemizin 5 ayrı noktasında gece gündüz 24 saat ring atan gençlerimiz var. Nöbetleşe olarak bunları takip ediyorlar. Şüpheli kişileri görürsek, jandarma ile irtibat halindeyiz. Şüpheli kişileri güvenlik güçlerine bildiriyoruz. Yangın meydana geldiğinde megafonla anons yapacak kişiyi arıyoruz. Anonsu duyan komisyon, önceden hazırladığımız tırmıklarla, su tankerleriyle yangına itfaiyeden önce ilk müdahale edecek." dedi.

"GECELERİ UYMAYACAĞIZ"

Oluşturdukları afet komisyonunun ne zaman, nerede, nasıl hareket edeceğini bir harita yardımıyla şekillendirdiklerini belirten Cüneyt Karaöz, "Çıkmaz sokaklarımız var. Karaöz'ün etrafında orman içi yollarımız var. Gençlerimiz bu yollarda 24 saat nöbetleşe olarak dolaşıyorlar. Mahallenin yüksek noktalarında, evlerinin balkonlarından dürbünle gözetleme görevi yapıyorlar. Gelişen bilgileri iletişim ağlarımızla birbirimize haber veriyoruz. Mahallemizin üstündeki yüksek dağda orman yangın gözetleme kulemiz var. Onunla da irtibat halindeyiz. Karadan ulaşamadığımız yerleri arkadaşlarımız tekneleriyle denizden gözetliyor. Günün belirli saatlerinde, dron ve paramotor yardımıyla gökyüzünden gözetleme yapıyoruz. Yine yamaç paraşütü yapan arkadaşlarımız da hem uçuşunu yapıyor hem de yine gün içinde havadan gözetleme yaparak bize bilgi veriyor. Ormanlarımızın yanmaması için elimizden geleni yapacağız. Geceleri uymayacağız. Ormanlarımızın yanmasına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

AFET KOMİSYONUNDA 80 GENÇ GÖREV YAPIYOR

Afet Komisyonu üyesi emekli polis memuru Bahattin Karaöz, "Karaöz, Türkiye'nin cennet köşelerinden birisi. Çünkü 3 tarafı yemyeşil ormanlarla bir tarafı masmavi denizle çevrili. Biz burada gençlerimize önderlik yapalım dedik. 80 tane gencimizle beraber. İlk önce ne yapabiliriz onları dile getirdik. Karaöz'ün yanmaması için elimizden gelen çabayı göstermeye çalışacağız. Çadır kuran vatandaşlarımızın da orman arasında sorumsuzca kalmalarını uygun bulmuyoruz." dedi.

TÜM GENÇLERİ GURUBA KATILMAYA DAVET EDİYORLAR

Komisyondaki gençlerden Caner Şeker (26), "Manavgat'ta çıkan orman yangınından etkilendik. Karaöz de yanmasın diye arkadaşlarımızla bir afet topluluğu kurduk. Tüm genç arkadaşlarımızı grubumuza davet ediyorum." diye konuştu.

"YETKİLİLER GENÇLERE EKİPMAN VERMELİ"

İlhan Ünver (47) de "Gençlerimiz çok güzel bir iş yapıyor. Keşke mahallelerimizdeki tüm gençlerimiz bu şekilde duyarlı olsalar. Ormanlarımızı korumalıyız. Yetkililerimiz gençlerimize yardımcı olmalı, gerekirse ekipman yardımı yapmalı onları daha iyi yönlendirmelidir." ifadelerini kullandı.













