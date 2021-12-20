Kur getirisi mevduat getirisinin altında kalırsa aradaki fark vatandaşa ödenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Hiçbir vatandaşımız, kur daha yüksek olacak diye Türk Lirası mevduatından dövize geçme ihtiyacı duymayacak'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra kurlardaki düşüşte tarihi rekor yaşandı.

''ENFLASYON NASIL DÜŞMEYE BAŞLAYACAK HEP BERABER YAŞAYACAĞIZ''

Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmayı düşünmediğini vurgulayan Erdoğan, "Faizdeki indirimle beraber, birkaç ay sonra enflasyon nasıl düşmeye başlayacak bunu hep beraber yaşayacağız" diye konuştu.

''YENİ BİR FİNANSAL ALTERNATİF SUNUYORUZ''

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. Bundan sonra hiçbir vatandaşımız, kur daha yüksek olacak diye Türk Lirası mevduatından dövize geçme ihtiyacı duymayacak.

''FARK DOĞRUDAN VATANDAŞA ÖDENECEK''



Kur getirisi mevduat getirisinin altında kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşa ödenecek. Devlet iç borçlanma senetlerine talebi artırmak için stopajı sıfıra indiriyoruz.'' ifadelerini kullandı.