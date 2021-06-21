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- Kur'an kursu öğreticisi alımları ne zaman 2021? Kur'an Kursu öğreticiliği başvuru şartları
Kur'an kursu öğreticisi alımları ne zaman 2021? Kur'an Kursu öğreticiliği başvuru şartları
- Haber Merkezi
- 21.06.2021 - 11:44
- Güncelleme : 21.06.2021 - 12:55
'2021 Yılı Yaz Kur'an Kursları Uygulama Esasları', Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlendi.
2021 yılı yaz Kur’an kurslarına ilişkin alınacak tedbirler ve hazırlıklara yönelik çalışma esasları 81 İlin Müftülüklerine gönderildi.
Bu gelişmenin ardından binlerce İlahiyat Fakültesi mezunu, yaz Kur'an kursu öğreticiliği başvuru tarihlerini ve 2021 Kur'an Kursu öğreticiliği başvuru şartlarını araştırmaya başladı.
Peki Kur'an kursu öğreticisi alımları ne zaman 2021? Yaz Kur'an Kursu öğreticiliği başvuruları nasıl yapılır? İşte detaylar...
2021 YILI KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ ALIMLARI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 yılı için henüz Kur'an kursu öğreticisi alım ilanı yayımlamadı. Ancak 2020 yılında yayımlanan alım ilanında başvurular, belirtilen tarihler arasında sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden 4-B Sözleşmeli (KKÖ, İ-H, M-K) Alımı sınav başvuru formunu dolduracak suretiyle gerçekleştirmişti.
KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİLİĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
2021 yılı yaz Kur'an Kursu başvurularının başlamasıyla birlikte Kur'an kursu öğreticiliği başvuru şartları merak konusu oldu. İşte yaz Kur'an Kursu öğreticiliği başvuru şartları:
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’ inci Maddesinde belirtilen şartları taşımak,
- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
- İmam-Hatip Lisesi, İlahiyat Önlisans veya İlahiyat Fakültesi düzeyinde dini öğrenim mezunu olmak.
- Kur'an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
- KPSS (DHBT) puanı 50 veya üzeri olmak,
- KPSS (DHBT) puanı 50 veya üzeri alan yeterli sayıda müracaatçı bulunmadığı takdirde, KPSS (DHBT)’ye girmiş olmak,
- 4-6 Yaş grubu Kur'an kursları için; 3. maddede belirtilen dini öğrenim düzeylerinden birine sahip olmakla birlikte çocuk gelişimi alanında lise, önlisans veya lisans mezuniyeti diploması yada 19.01.2017 tarihinden önce alınmış sertifika yada kurs bitirme belgesine sahip olanlar hariç, Okul Öncesi ve Çocuk Gelişimi Eğitim Kurs Proğramı (380 saat) bitirme belgesine sahip olmak.