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Kur'an kursu öğreticisi alımları ne zaman 2021? Kur'an Kursu öğreticiliği başvuru şartları

Kur'an kursu öğreticisi alımları ne zaman 2021? Kur'an Kursu öğreticiliği başvuru şartları

Yaz Kur'an kursunda görev almak isteyen adaylar, 2021 yılı Kur'an kursu öğreticisi alımlarının ne zaman yapılacağını ve başvuru şartlarını merak ediyor. Peki Kur'an kursu öğreticisi alımları ne zaman?