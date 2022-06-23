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    Kurban arifesi 2022: 8 Temmuz arife günü resmi tatil mi, yarım gün mü?

    Kurban Bayramı arifesi bu sene 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Peki 8 Temmuz tatil mi, yarım gün mü? İşte 2022 kurban arifesi...
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2022 - 12:36
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    Kurban arifesi 2022: 8 Temmuz arife günü resmi tatil mi, yarım gün mü?

    Kurban Bayramı'na kavuşmaya sayılı günler kaldı.

    Özellikle çalışanlar, izin günlerini ayarlamak için arifenin tatil olup olmadığını merak ediyor.

    Bu konuda araştırma yapan vatandaşlar, "Arife günü resmi tatil mi? Kurban arifesi hangi güne denk geliyor?" sorularına cevap arıyor.

    Peki, arife günü tatil olacak mı? 8 Temmuz Cuma tatil mi? Kurban arifesi ne zaman? İşte detaylar...

    8 Temmuz Cuma arife günü tatil mi?

    8 Temmuz'a denk gelen Kurban Bayramı arife günü yarım gün resmi tatildir.

    Kurban arifesi 2022: 8 Temmuz arife günü resmi tatil mi, yarım gün mü? #1

    2022 Kurban Bayramı tatil günleri

    Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

    Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

    Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

    Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı

     


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