Kurban Bayramı tatili için gözde rotalar 28 Haziran'da başlayacak olan Kurban Bayramı tatili bu yıl da 9 güne çıkarıldı. Vatandaşlar da şimdiden tatil rotalarını belirlemek için araştırmalara başladı. İşte en gözde ve en sakin kentler...

ensonhaber.com

Kurban Bayramı yaklaşıyor...

Yurt genelinde kurban ve tatil heyecanı yaşanıyor.

Binlerce vatandaş, 9 günlük tatili değerlendirmek adına rotalar çizerek plan yapmaya başladı.

Yurdun dört bir yanında hem vatandaşlar hem de turizmciler harekete geçti.

Öte yandan fiyat araştırmaları da planları belirleyen en önemli faktör oldu. Gelin tercih edilecek tatil beldelerini yakından inceleyelim...

Deniz, kum, güneş denince ilk akla gelen Akdeniz ve Ege Bölgesi.

Ege'de tercih edilecek iller:

İzmir- Yerli ve yabancı turistin gözde tatil adreslerinden biri olan kentte, plajlar ve kültürel zenginlikler vatandaşları oldukça cezbediyor. Çeşme, Urla ve Alsancak gibi ilçeleriyle ön plana çıkan kent, bayram tatilinde tercih edilen ilk iller arasında yer alıyor. Kentin popüler ilçelerinin yanı sıra ekonomik tatil imkanı sunan bölgesi ise Seferihisar.

Çanakkale- Bölgenin en çok ziyaret edilen illeri arasında yer alan Çanakkale, adalarıyla ün salıyor. Renkli sokakları, lezzet çeşitliliği, kültürel ve tarihi zenginliği ve çok sayıda koylarıyla tatil rotaların vazgeçilmezleri arasına giriyor. Eceabat ve Bozcaada ilçelerindeki plajlar keyifli bir tatil imkanı sunarken, çevresindeki oteller de sık ziyaret edilmemesi nedeniyle her bütçeye hitap ediyor.

Denizli- Kentin en turistik yeri Pamukkale’dir. Travertenleri ve antik kentleri ile ziyaretçilerin ilgisini çeken Denizli, sağlıklı bir tatil süreci geçirmek isteyenler için doğal güzelliklerini ve termal su imkanlarını sunuyor. Pamukkale'nin Karahayıt bölgesi de kaplıcaları ve uygun fiyatlarıyla tatilcilerin dikkatini çekiyor.

Aydın- Plajlarıyla ün salan illerden biri de Aydın. Tatilcileri en çok cezbeden ise Kuşadası ve Didim gibi ilçeleri. Turistik gezi için keyifli adreslerin arasında yer alan kent, her yıl bayram tatilinde yoğun ilgi görüyor. Kuşadası'nda kamp yapılan bölgeler, uygun fiyatla tatil imkanı sunuyor.

Muğla- Her ne kadar ilk aklan gelen ilçesi Bodrum olsa da kentin keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda ilçesi ve koyları bulunuyor. Plajları, doğal güzellikleri, yemek kültürü ile dikkat çeken kentte tarihe tanıklık etmek oldukça mümkün. Bir diğer meşhur ilçeleri ise Marmaris, Datça, Dalyan ve Fethiye'dir. Marmaris’in kırsal mahalleleri ise vatandaşlara ekonomik bir tatil imkanı sunuyor. Selimiye, Bozburun, Söğüt apart otel ve pansiyonlarıyla ün salıyor.

Akdeniz'de tercih edilecek iller:

Mersin- Kumsalları ve tarihi yapısıyla yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olmaya aday olan kentte, Anamur ve Silifke gibi ilçeleri oldukça ilgi görüyor. Plajları ve deniziyle de ziyaretçileri cezbediyor. Kentte, Kızkalesi tesisleri ise uygun fiyatlarıyla ziyaretçilere tatil imkanı sunuyor.

Antalya- Her ilçesiyle popüler bir il olan Antalya’da her yaz turist akını yaşanıyor. Öyle ki bayram tatillerinde de vazgeçilmezler arasında yer alıyor. Alanya ve Manavgat ilçeleri ise şimdilerde il olmaya aday. Çok sayıdaki ünlü plajları, denizi, doğası, turistik yerleri, lezzet çeşitliliği ile vatandaşların ilgisini çeken il, Akdeniz’in incisi olarak biliniyor.

Kalabalıktan uzaklaşmak isteyenler için Marmara Bölgesi'nde tercih edilecek iller:

Yalova- Özellikle muhafazakar kesime hitap eden kentte, sakin ve huzurlu bir tatil geçirmek mümkün. Çınarcık, Armutlu gibi bölgeleriyle bilinen kent, İstanbul'a da 93 kilometre uzaklıkta olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor.

Balıkesir- Kentin tatil beldeleri saymakla bitmiyor. Bölgenin belki de en çok rağbet gören şehirlerinden biri. Ege Denizi’ne de kıyısı bulunan kentte, Erdek, Akçay, Edremit, Ayvalık gibi ilçeler, bayram tatilinde tercih edilecek ilk rotalara örnek. Öte yandan kentin doğa güzelliği, ziyaretçilere otelin yanı sıra kamp yapma imkanı da sunuyor.

Kumburgaz- İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan bölge, ulaşımın kolay olması büyük bir kolaylık sunuyor. Denizi ve sakin olması da tatilcileri oldukça cezbediyor.

Şile- İstanbul'un tatil rotasında gözde ilçelerinden biri olan kent, Ağva ile ün salıyor. Bungalov evler, denizi ve yine ulaşımın kolay olması, tatilciler tarafından oldukça tercih ediliyor. Öyle ki hafta sonu kaçamaklarının dahi uğrak noktası olarak biliyor.