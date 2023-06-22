Kurban Bayramı'nda çevre kirliliğinin önlenmesi için alınan tedbirler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kurban Bayramı süresince kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine neden olabilecek faaliyetlere alınan önlemleri paylaştı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, alınan tedbirler paylaşılmaya başlandı.

Özellikle çevre kirliliğinin önüne geçmek isteyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bir takım önlemler aldı.

Alınan önlemler kapsamında, bayram boyunca kurban kesim yerlerinde bakanlığa bağlı ekiplerin denetim yapacağı öğrenildi.

Kurban kesim yeri olarak cadde, sokak ve parkları kullananlar ile kesimden sonra kan, atık ve iç organları bu alanlarda bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli yasal yaptırımlar uygulanacağı bilgisi aktarıldı.

Atıklar dayanıklı torbalara konulacak

Kurban kesimi sonucu çevre kirliliğine neden olmaması için alından tedbirler kapsamında atıklar sızdırmaz, dayanıklı ve yüksek yoğunluklu siyah polietilen torbalara torba hacminin üçte ikisini geçmeyecek şekilde konulacak.

Torbalar, ağzı iyice kapatılıp bağlanarak Kurban Bayramı süresince düzenli hizmet verecek belediye temizlik ekiplerine teslim edilecek.

Önlem almayanlara para cezası

Bakanlık, park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara, Çevre Kanunu'nun 20. maddesi gereğince 3 bin 36 lir idari para cezası uygulayacak.

Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa bırakan tesislere, toplu kesimler için 293 bin 188 lira, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 7 bin 283 lira idari para cezası verilecek.