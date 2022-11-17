Kuşadası Belediyesi, heykelleri yeniliyor

CHP'li belediye, tatil sezonu ardından heykelleri yenilemek için kolları sıvadı. Kentteki heykeller tek tek restore ediliyor.

Kuşadası Belediyesi, tatil sezonu sonrası çalışmalara başladı.

CHP'li belediye, ilk iş olarak heykelleri yenilemeye koyuldu.

Kuşadası Belediyesi, Atatürk Meydanı’nda bulunan ve ulusal bayramlarda resmi törenlere ev sahipliği yapan Atatürk büstünden sonra Davutlar Mahallesi meydanında bulunan Atatürk büstünü de aslına uygun olarak restore etti.

Heykellere yama yapıldı, yeniden boyandı

Çalışmalarda Kuşadası Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nde görevli restoratör ve sanat tarihi uzmanı Ersin Serçek tarafından heykelin çatlayan, kırılan ve boyası bozulan kısımlarına gerekli yama işlemleri yapıldıktan sonra yeniden boyandı.

Restore çalışmaları devam ediyor

Yenileme işlemi sonrası yeni bir görünüme kavuşan Atatürk büstü, bölge sakinleri tarafından beğeni ile karşılandı.

Restorasyon ve konservasyon çalışmaları, Güzelçamlı Mahallesi Demokrasi Meydanı’nda bulunan Atatürk büstü ile devam ediyor.