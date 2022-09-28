Kuşadası’nda Masha Amini eylemi

Kuşadası’nda bir grup; İran'da saçı gözüktüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Masha Amini'nin hayatını kaybetmesini dans edip, saç kazıtma eylemiyle protesto etti.

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi tarafından saçı gözüktüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Amini, hayatını kaybetti.

22 yaşındaki Amini’nin ölümünün ardından bu ülkede başlayan protestolar, dünya geneline sirayet etti.

'Masha’ya ağıt' dans gösterisi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde de İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’nda toplanan Kuşadası Kadın Platformu üyesi kadın grubu ile İranlı kadınlar, eylem yaptı.

Mahsa Amini’nin fotoğraflarını ve çeşitli pankartlar taşıyıp slogan atan kadınlar, olayı protesto etti.

Konuşmaların ardından sanatçı Burçin Orhon, 'Masha’ya ağıt' ismini verdiği bir dans gösterisi yaptı.

Saçlarını kazıttı

Kuşadası’nda yaşayan İranlı bir kadın da önce saçlarını makasla kesti.

Kadın daha sonra “Erkekler saçlarını kazıtıyorsa, kadınlar da kazıtır. Kadın erkek eşittir.” dedi ve saçlarını makine ile tıraş etti.