Kütahya'da CHP'liler ile pazar esnafı arasında gerginlik Kentte kurulan semt pazarında, Cumhurbaşkanı Seçimi için broşür dağıtan CHP'lilere pazar esnafı tepki gösterdi. Taraflar arasında tansiyon yükselince, partililerin şehitler hakkında olumsuz ifadeler kullandığı ileri sürüldü.

AA

Partililerin seçim çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Bu süreçte zaman zaman gerginlikler de yaşanıyor. Özellikle vatandaşlar, HDP'nin desteğini alan CHP'ye yönelik tepkilerini sürdürüyor.

Olayın adresi ise bu kez Kütahya.

Kentte kurulan perşembe pazarı ile Gaybi Efendi Mahallesi'ndeki cuma pazarında Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun broşürlerini dağıtmak isteyen CHP Kadın Kolları üyelerinin de aralarında bulunduğu partili grup ile esnaf arasında tartışma yaşandı

Terör örgütü aleyhine sloganlar atan esnaf, partililerin pazar yerini terk etmesini istedi.

Bunun üzerine tansiyon yükseldi ve çıkan arbedeye polis müdahale ederek tarafları yatıştırdı.

"Pazar esnafına 'terör övücü' dediler"

Kütahya Sebzeciler ve Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanı Hakan Akdaş, şu ifadeleri kullandı:

İster istemez ortamı germeye başladılar. Bizler kendilerine 'burada basın açıklaması yaparsanız biraz sıkıntı yaşayabiliriz' dedik. İl Başkanı ve vekilimiz burada halkı ve esnafı galeyana getirip alkış tutmaya başladılar. Pazar esnafına, yani bize 'terör övücü' dediler. Pazarcı esnafı, hiçbir zaman terör övücü olmadı ve olmayız. Biz her zaman için milletimizin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayız. Kimler terör örgütünün yanında olduğunu herkes çok iyi biliyor ve kınıyoruz, lanetliyoruz.

"Bana mı verdin şehidi, verdiyseniz kendinize verdiniz"

Broşür dağıtımında CHP'lilerin şehitler hakkında olumsuz ifadeler kullandığını ileri süren Akdaş, şöyle devam etti:

CHP kadın kolları üyelerinden biri, pazar esnafı arkadaşa broşür uzatmış. O esnada şehit yakını bir vatandaş, 'Ben şehit verdim. Bunun için mi verdim.' demiş. O da 'Bana mı verdin şehidi, verdiyseniz kendinize verdiniz şehidi.' cevabını verince ortalık karışmış. Argo kelimeler de kullandı.

"Vatandaşlarımız kışkırtılıyor ve tahrik ediliyor"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay da yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan olayları tasvip etmediğini belirterek şu ifadelere yer verdi: