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    Kuzey Ege’de 50 yıl sonra ilk kez Ak Lagos görüldü

    Gökçeadalı balıkçı İlker Özdemir, Saros Körfezi'nde Ak Lagos yakaladı. Özdemir, yaklaşık 50 yıl sonra ilk kez Kuzey Ege’de görülen Ak Lagos'u yakaladığını ve bunun heyecan verici olduğunu söyledi.
    • 04.12.2022 - 15:06
    • Güncelleme : 04.12.2022 - 15:20
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    Kuzey Ege’de 50 yıl sonra ilk kez Ak Lagos görüldü

    Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde balıkçı olan İlker Özdemir, 11 metrelik 'Kızılelma' teknesiyle denize açıldı.

    Saros Körfezi’nde oltayla avlanırken Akdeniz’de görülen derin su balığı Ak Lagos’u 50 yıl sonra ilk kez Kuzey Ege'de yakaladı.

    Ak Lagos’un yakalanma anlarını ise saniye saniye videoya alan Özdemir, daha sonra balığı tekrar denize bıraktı.

    "Kuzey Ege’de ilk kez görüldü"

    İHA'nın haberine göre; İlker Özdemir, araştırmaları sonucu tuttukları balığın derin su lagosu diye geçtiğini belirterek, “Ama derin su balığı olduğu için Ak Lagos diye geçiyor. Bunu araştırdık ve teyidini aldık. Kuzey Ege’de ilk kez görüldü. Biz de ilk kez yakaladık. Bu da popülasyonun çok net bir şekilde canlandığını bize gösteriyor.” dedi.

    Kuzey Ege’de 50 yıl sonra ilk kez Ak Lagos görüldü ViDEO

    Kuzey Ege’de 50 yıl sonra ilk kez Ak Lagos görüldü #1

    Kuzey Ege’de 50 yıl sonra ilk kez Ak Lagos görüldü #2

    Kuzey Ege’de 50 yıl sonra ilk kez Ak Lagos görüldü #3

    Kuzey Ege’de 50 yıl sonra ilk kez Ak Lagos görüldü #4

    Kuzey Ege’de 50 yıl sonra ilk kez Ak Lagos görüldü #5


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