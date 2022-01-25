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    Kuzey Marmara Otoyolu'nda mahsur kalan tırlar böyle görüntülendi

    Kar yağışı nedeniyle birçok araç yolda mahsur kalırken, Kuzey Marmara Otoyolunda, onlarca tır hareket edemedi. Mahsur kalan uzun tır kuruğu havadan drone ile görüntülendi.
    • İHA
    • 25.01.2022 - 09:42
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    Kuzey Marmara Otoyolu'nda mahsur kalan tırlar böyle görüntülendi

    İstanbul'da günlerdir etkili olan kar yağışı, bazı bölgelerde trafiği tamamen felç etti.

    SAATLERCE MAHSUR KALDILAR

    Kar esaretiyle fazlaca araç yolda kalırken, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Fenertepe mevki'inde de onlarca tır da kar nedeniyle ilerleyemedi.

    O ANLAR KAMERADA

    Saatlerce aynı yerde mahsur kalan çok sayıda tır drone ile görüntülendi.

    Kuzey Marmara Otoyolu'nda mahsur kalan tırlar böyle görüntülendi VİDEO


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