KYK borcuna ilişkin karar bekleniyor! Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısının tarihi...

KYK borcuna ilişkin karar bekleniyor! Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısının tarihi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde iki haftada bir toplanan Kabine toplantısının tarihi merak konusu oldu. Peki Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte masadaki konular...

İki haftada bir yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli açıklamalarını kapsayan Kabine toplantısı, milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor.

İç-dış politikalar başta olmak üzere birçok konunun ele aldığı Kabine toplantısında, masanın en önemli gündem maddesi enflasyon olacak.

Kritik konuların ele alınacağı Kabine toplantısına ilişkin zaman ve saat detaylarını merak edenler ise araştırma yapmaya başladı.

Peki, Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün, saat kaçta yapılacak? İşte Kabine toplantısının tarihi...

Kabine toplantısı ne zaman?

Kabine Toplantısı en son 27 Haziran 2022 tarihinde düzenlendi. Yeni haftada Kabine Toplantısı olup olmayacağına dair resmi açıklama henüz gelmedi.

Ancak işaret edilen konuların ardından Kabine Toplantısının 18 Haziran 2022 Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Gündemin ilk maddesi ise KYK borçları olacak.

KYK kredileri çalışması hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"(KYK borçları) İlk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamayı toplantımızdan sonra yapacağız. Biz gençlerimizi faize, enflasyona kurban etmeyiz."