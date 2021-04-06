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KYK burs ve kredi ödemeleri başladı mı? Nisan ayı KYK burs ve kredi ödeme tarihleri

KYK burs ve kredi ödemeleri başladı mı? Nisan ayı KYK burs ve kredi ödeme tarihleri

Milyonlarca yükseköğrenim öğrencisi, Nisan ayına ait burs ve kredi ödemelerinin ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Peki, burs ve kredi ödemeleri başladı mı, ne zaman yatacak?