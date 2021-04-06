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    KYK burs ve kredi ödemeleri başladı mı? Nisan ayı KYK burs ve kredi ödeme tarihleri

    Milyonlarca yükseköğrenim öğrencisi, Nisan ayına ait burs ve kredi ödemelerinin ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Peki, burs ve kredi ödemeleri başladı mı, ne zaman yatacak?
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2021 - 10:20
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    KYK burs ve kredi ödemeleri başladı mı? Nisan ayı KYK burs ve kredi ödeme tarihleri

    Milyonlarca üniversite öğrencisinin faydalandığı KYK burs ve kredilerinin Nisan ayı ödemelerinin hesaplara ne zaman yatacağı araştırılıyor.

    Geri ödemesiz burs ve geri ödemeli kredi imkanlarından faydalanan öğrenciler için Nisan ayı ödemeleri bugün itibarıyla başladı.

    T.C. kimlik numarasına göre KYK burs kredi ödeme tarihleri değişiklik gösteriyor.

    Peki, KYK burs ve kredi ödemeleri başladı mı, ne zaman yatacak? İşte, Nisan ayı KYK burs ve kredi ödeme tarihleri

    KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin nisan ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1 milyon 397 bin 469 öğrenciye nisan ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün başladığını bildirdi.

    Nisan ayına ilişkin burs ve kredi ödemeleri, 6-10 Nisan tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacak.

    TC Kimlik numarasının sonu;

    • 0 olanlar 6 Nisan'da,
    • 2 olanlar 7 Nisan'da,
    • 4 olanlar 8 Nisan'da,
    • 6 olanlar 9 Nisan'da,
    • 8 olanlar 10 Nisan'da ödemelerini alabilecek.

    KYK burs ve kredi ödemeleri başladı mı? Nisan ayı KYK burs ve kredi ödeme tarihleri #1

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