LGS başvuruları başladı mı? 2021 LGS başvuruları ne zaman yapılacak?

LGS başvuruları başladı mı? 2021 LGS başvuruları ne zaman yapılacak?

MEB, internet sitesi üzerinden 6 Haziran'da gerçekleştirilecek olan LGS kapsamındaki merkezi sınavın başvuru ve uygulama kılavuzunu yayımladı. Peki, LGS başvuruları başladı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), internet sitesi üzerinden Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kılavuzunu yayımladı.

Böylece 2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan 8. sınıf öğrencilerinin merak ettiği 'LGS başvuruları başladı mı?' sorusu yanıt buldu.

Peki, LGS sınavı başvuruları başladı mı? 2021 LGS başvuruları ne zaman yapılacak? İşte MEB 2021 LGS başvuru tarihleri..

LGS SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN?

2020-2021 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav başvuru ve uygulama kılavuzu, Bakanlığın 'www.meb.gov.tr' internet adresinden açıklandı.

Yapılan açıklamada, "Bu yıl Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek merkezî sınavın başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı." denildi.

LGS kapsamında 6 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak merkezi sınavın başvuruları, 5-14 Nisan 2021 arasında Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek.

Sınavda oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

LGS NEDİR?

TEOG sınavının yerine geçen Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ilköğretimden ortaöğretime geçiş sınavı sistemidir.