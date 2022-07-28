LGS sınavında derece yapan öğrenciler Teknopark bünyesindeki liseyi tercih etti

Türkiye'nin siber güvenlik alanında açılan ilk lise unvanını taşıyan Teknopark İstanbul MTAL, LGS sınavında derece yapan öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, gelecekleri için okul araştırmaya başladı.

Binlerce öğrencinin hayatının seyrini belirleyen okul tercihleri netleşirken, Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ön sıralarda yer aldı.

Derece yapan öğrenciler yoğun ilgi gösterdi

Sınavda yüzde 1’lik dilimde başarı elde ederek 460-480 puan aralığında yer alan öğrenciler, Türkiye’nin en yüksek puanlı öğrencilerin yerleştiği Teknopark İstanbul MTAL, bu yıl da yoğun ilgi gördü.

Yerli ve milli çözümler üretilmesine yönelik eğitimler veriliyor

Okul bünyesinde, dünyada yaşanan siber saldırıların Türkiye'ye olan etkisinin en aza indirilmesi; kalıcı, sürdürülebilir, yerli ve milli çözümler üretilmesi için gerekli olan eğitim veriliyor.

Siber güvenlik alanında açılan ilk lise

Öte yandan Teknopark İstanbul MTAL, siber güvenlik alanında açılan ilk lise unvanını taşıyor.