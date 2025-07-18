LGS sorularının 'yüksek ayırt edici düzeyde' olduğu belirlendi

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, sınav sonuçlarının ardından ortaya atılan şaibe iddialarıyla gündemden düşmüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu iddiaları resmi verilerle yalanlasa da tartışmalar sürüyor.

Ancak MEB, bu tartışmalara son veren kapsamlı bir rapor yayımladı.

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "Liselere Geçiş Sistemi Kapsamında Merkezi Sınava İlişkin İstatistiki Bilgiler" raporunu kamuoyu ile paylaştı.

SORULAR YÜKSE AYIRT EDİCİLİK KATEGORİSİNDE YER ALDI

Raporda, LGS'de tam puan alan öğrencilerin illere göre dağılımı ve yüzdeleri, resmi ve özel ortaokullarda tam puan alan öğrencilerin dağılımları ve yüzdeleri, imam hatip ortaokulları ve diğer okullardan tam puan alan öğrencilerin sayısı ile yüzdeleri ve soruların ayırt ediciliğine ilişkin bilgiler yer aldı.

Buna göre, LGS'deki tüm testlerdeki soruların, başarılı ve daha az başarılı öğrencileri saptamaya yönelik dünya genelinde "yüksek ayırt edicilik" düzeyi olarak kabul edilen 0,40 oranının üzerinde gerçekleştiği tespit edildi.

EN AYIRT EDİCİ SORULAR İNGİLİZCEDE

Türkçe'nin ayırt edicilik düzeyi 0,47, T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük sorularının ayırt edicilik düzeyi 0,56, din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının ayırt edicilik düzeyi 0,55, İngilizce sorularının ayırt edicilik düzeyi 0,67, matematik sorularının ayırt edicilik düzeyi 0,56, fen bilimleri sorularının ayırt edicilik düzeyi ise 0,53 olarak ölçüldü.

AYIRT EDİCİ SORULARI BAŞARILI ÖĞRENCİLER YANITLAYABİLİYOR

Bakanlık tarafından oluşturulan rapor, dünya genelinde verileri ölçmede kullanılan ve kabul gören programla hazırlanıyor.

Bu program doğrultusunda, ölçme-değerlendirme alanında bir sınav sorusunun ayırt edicilik indeksinin 0,40 ve üzeri olması dünya geneli eğitim otoritelerince "yüksek ayırt edicilik düzeyi" olarak kabul ediliyor. Bu değer, sınavdaki bir sorunun genel başarı düzeyi yüksek öğrenciler ile düşük başarı düzeyine sahip öğrencileri ne ölçüde ayırt edebildiğini ortaya koyuyor.

Ayırt ediciliği yüksek sorular, başarılı öğrenciler tarafından genellikle doğru yanıtlanırken, daha az başarılı öğrenciler için daha zorlayıcı olabiliyor.