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- Lice kırsalında 2 terörist öldürüldü
Lice kırsalında 2 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı, Eren-2 Operasoynlarında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
- AA & Ensonhaber
- 12.09.2021 - 10:27
- Güncelleme : 12.09.2021 - 10:28
Kahraman Türk askerinin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor.
Diyarbakır'da Eren-2 Operasyonları kapsamında tespit edilen hain teröristler inlerinde hedef haline geliyor.
2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Bölgede jandarma komando birliklerince jandarma silahlı insansız hava aracı desteğiyle operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.