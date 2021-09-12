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    Lice kırsalında 2 terörist öldürüldü

    İçişleri Bakanlığı, Eren-2 Operasoynlarında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 12.09.2021 - 10:27
    • Güncelleme : 12.09.2021 - 10:28
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    Lice kırsalında 2 terörist öldürüldü

    Kahraman Türk askerinin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor.

    Diyarbakır'da Eren-2 Operasyonları kapsamında tespit edilen hain teröristler inlerinde hedef haline geliyor.

    2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Bölgede jandarma komando birliklerince jandarma silahlı insansız hava aracı desteğiyle operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

    Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

    Lice kırsalında 2 terörist öldürüldü #1

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