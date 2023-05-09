Liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu Seçime 5 gün kala parti liderlerinin ve siyasi isimlerinin oy kullanacağı yerler belli oldu. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da, Kemal Kılıçdaroğlu ise Ankara'da oy kullanacak.

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Türkiye'nin heyecanla beklediği seçimlerde son düzlüğe girildi.

Adayların il ve ilçe ziyaretleri hız kesmeden devam ederken bir diğer yandan Yüksek Seçim Kurulu da çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda merak edilen konulardan biri de adayların nerede oy kullanacağı oldu.

Farklı noktalarda oy kullanacak adayların yerleri belli oldu.

Yüksek Seçim Kurulu'nun adres belirlemelerine göre adresler şu şekilde ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da kullanacak

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimde Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da oyunu kullanacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda oy kullanacağı belirlendi.

Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oy kullanacak.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da Ankara Çankaya'da oyunu kullanacak.

Millet İttifakı ortakları

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde oy kullanacak.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu İstanbul Eyüpsultan Nejat Sabuncu İlkokulu'nda, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara Bilkent'te T Emlak Bankası Ortaokulu'nda oyunu kullanacak.

Öte yandan diğer siyasi isimlerin oy kullanacağı yerler şu şekilde:

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici İstanbul'da, Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan Ankara Çankaya'da Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'nde, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da Ankara Çankaya'da Ayten-Şaban Diri İlkokulu'nda oyunu kullanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Ankara'daki Çankaya İlkokulu'nda oy kullanacak.