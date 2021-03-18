LINA Coin nedir? Linear (LINA) Coin hakkında merak edilenler..

LINA, sınırsız likidite ile anında sentetik varlıklar oluşturabilen, merkezi olmayan bir varlık protokolüdür. Bugün Binance tarafından listelenecek olan LINA Coin ile ilgili detaylar merak ediliyor.

DeFi sistemlerinin popülaritesinin artışına paralel olarak her hafta yeni sistemler de piyasaya sürülüyor.

Son günlerde pek çok yeni kripto para listeleyen Binance’den yeni bir haber daha geldi. Binance, Türkiye saatiyle saat 15:00’da Linear’i (LINA) inovasyon bölgesinde ticarete açacağını duyurdu.

Bunun yanı sıra Binance, Launchpad abonelik formatını kullanan müşterilerine LINA’yı %30 indirimli alma fırsatı sunacağını bildirdi.

Bu listeleme haberinin ardında LINA Coin ile ilgili detalyar araştırılmaya başlandı.

Peki, LINA Coin nedir? İşte, Linear (LINA) Coin hakkında merak edilenler..

LINEAR (LINA) NEDİR?

Sınırsız likidite ile anında sentetik varlıklar oluşturabilen ve merkezi olmayan bir varlık protokolü olan Linear, Ethereum ağında oluşturulmuş bir ERC-20 tokenı'dır. LINA'nın temel amacı, protokolün çapraz zincir yetenekleri sayesinde daha iyi ölçeklenebilirlik ve daha yüksek hız ile üstün bir kullanıcı deneyimi sunmaktır.

Linear Finance, yalnızca blockchain teknolojisinin sağladığı özelliklerden yararlanmaya devam ederken, geleneksel varlıklara maruz kalmak istemeyen kullanıcılar için basit bir çözüm sunmayı amaçlamaktadır .

LINA token’ın ödeme, stake etme, yönetişim ve likidite madenciliği gibi birkaç amacı bulunmaktadır. LINA token‘ı oluşturmak isteyen kullanıcıların dijital varlıklarının %100’ünü teminatlandırma anlamına gelen rehin vermeleri gerekmektedir. Bunun amacı ise sentetik varlıkların temel bir varlık tarafından desteklenmesini sağlamaktır. Bu, olası değişken sentetik varlıklardan istikrar yaratacaktır. Bununla birlikte, LinearDAO gelecekte gereksinimleri gerektiği şekilde azaltabilir.

LINA token'larını yatırmaya teşvik etmek için kullanıcılarına değişim ücretleri, enflasyona dayalı, verim tarımı kampanya gibi ödüller sunmaktadır.

LINA'NIN TOPLAM ARZI NE KADAR?

Toplam arzı 10 milyar adet olan Linear’ın, dolaşımdaki arzı 2,5 milyar adettir.p Şu anki piyasa değeri ise 615 milyon dolardır.