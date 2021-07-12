Lise tercihleri ne zaman bitiyor? Lise tercihleri için son tarih 2021...

Lise tercihleri ne zaman bitiyor? Lise tercihleri için son tarih 2021...

LGS maratonunun sona ermesinin ardından tercih heyecanı başladı. Binlerce öğrenci lise için tercih yaparken, karar veremeyenler ise "Lise tercihleri ne zaman bitiyor?" Sorusunu araştırıyor.

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrenci ve velileri tercih heyecanı sardı.

Binlerce öğrenci hayalleri olan lisede eğitim almak için tercih yapmaya başladı.

Bazı öğrenciler tercih listelerini hazırlarken bazıları ise henüz hangi liseleri yazacağına karar veremedi.

Karar veremeyen öğrenciler, "Lise tercihleri 2021 ne zaman bitiyor?" Sorusunu gündeme taşıdı.

LİSE TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınması 05-16 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler tercihlerini https://www.meb.gov.tr ya da https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yapabilecek.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde “https://www.meb.gov.tr” adresinden ilan edilecek.

KOMŞU KAYIT ALANI NEDİR?

Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar, renklere göre ayrılacak. Buna göre yeşil renk, öğrencinin kendi ikamet alanını ifade ederken, mavi renk ise komşu kayıt alanını belirtecek. "Komşu kayıt alanı" öğrenci için ikamet adresine göre yer alan okulları belirtecek.

Öğrenciler, ikamet adresine göre bulunduğu kayıt alanından okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih eden "komşu kayıt alanındaki" öğrencilerden; Komşu Kayıt Alanındaki öğrenciler de diğer kayıt alanlarındaki öğrencilerden öncelikli yerleştirilecektir.