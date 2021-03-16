Liselerde 2. sınavlar yapılacak mı? MEB ikinci sınav açıklaması..

Yüz yüze yapılan ilk sınavlar öğrencilerin aklına 2.sınavlar olacak mı sorusunu getirdi. MEB'in illere gönderilen yazıda, ilkokul ve ortaokul kurumlarında yüz yüze sınavların detayları belirlendi.

İlk dönemi uzaktan eğitimle tamamlayan öğrenciler, yerinde karar dönemi ile birlikte yüz yüze eğitime kaldığı yerden devam ediyor.

Pandemi nedeniyle ortaöğretim kurumlarında sorumluluk sınavları ile birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavların da eğitim kurumlarında yüz yüze yapılması kararı alındı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, ilkokul ve ortaokul kurumlarında yüz yüze eğitimle ilgili detaylara yer verildi.

Dönemin ilk sınavını olan öğrenciler, ikinci sınavlar olacak mı? sorusuna yanıt arıyor. İşte liselerde 2. sınavlara dair detaylar..

LİSELERDE 2. SINAVLAR OLACAK MI?

Ortaöğretim kurumlarında sorumluluk sınavları ile birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavlar, eğitim kurumlarında yüz yüze olacak.

Sınavların takvimi 8 Mart Pazartesi gününden itibaren üç haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak. Eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak sınavların uygulanması sağlanacak.

Birinci döneme ilişkin iş ve işlemler 26 Mart Cuma gününe, sorumluluk sınavlarına ilişkin tüm iş ve işlemler ise 31 Mart Çarşamba gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak.