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Londra'da koronavirüse yasaklarına rağmen yeni yıl partisi

Londra'da koronavirüse yasaklarına rağmen yeni yıl partisi

Bir grup genç koronavirüs önlemlerinin hiçe sayıldığı bir parti düzenledi. Onlarca kişinin bir araya geldiği ev partisinde sosyal mesafe gözetilmediği ve maske takılmadığı dikkat çekti.