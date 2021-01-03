Euro
9.0747
-0.09%
Dolar
7.4299
-0.07%
Altın
452.98
-0.25%
Borsa
1.477
-0.22%
Bitcoin
253.000
13.67%
EXEN Coin
10.64
-3.79%
11ºC
İstanbul
Puslu güneşli 11 C

    Londra'da koronavirüse yasaklarına rağmen yeni yıl partisi

    Bir grup genç koronavirüs önlemlerinin hiçe sayıldığı bir parti düzenledi. Onlarca kişinin bir araya geldiği ev partisinde sosyal mesafe gözetilmediği ve maske takılmadığı dikkat çekti.
    • DHA
    • 03.01.2021 - 10:47
    • Güncelleme : 03.01.2021 - 11:34
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Londra'da koronavirüse yasaklarına rağmen yeni yıl partisi

    İngiltere’nin başkenti Londra’nın Kensington bölgesinde koronavirüs nedeniyle uygulanan kısıtlamalara rağmen onlarca kişi bir araya gelerek parti düzenledi.

    Partide kimsenin maske takmadığı ve fiziksel mesafe kurallarına dikkat etmediği görüntülendi.

    Eğlence görüntüleri büyük tepki topladı.

    HASTANELER DOLU

    En fazla vakanın görüldüğü yerlerden olan Londra ve etrafındaki bölgelerde koronavirüsün mutasyona uğramasının etkisiyle hastane kapasitelerinin dolma noktasına geldiği belirtildi.

    Londra'da koronavirüse yasaklarına rağmen yeni yıl partisi ViDEO

    Londra da koronavirüse yasaklarına rağmen yeni yıl partisi #1

    Londra da koronavirüse yasaklarına rağmen yeni yıl partisi #2

    Londra da koronavirüse yasaklarına rağmen yeni yıl partisi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir