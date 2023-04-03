LPG'de 2 lira 12 kuruşluk indirim

Küresel piyasalardaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.
Bu yansımalar da haliyle araç sürücülerinin yüzünü güldürüyor.
Bu kapsamda akaryakıt sektörlerinden edinilen bilgiye göre LPG'nin litre fiyatına, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 12 kuruşluk bir indirim geliyor.
3 büyükşehirde LPG fiyatları ne olacak?
Bu geceden itibaren geçerli olacak indirimle birlikte LPG'nin litre fiyatları İstanbul'da 9,98 TL'ye, Ankara'da 10,18 TL'ye, İzmir'de ise 10,03 TL'ye gerileyecek.
Benzin veya motorinin litre fiyatında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
Öte yandan 3 Nisan itibarıyla akaryakıt fiyatları şu şekilde:
İstanbul- Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 21,70 TL
Motorin fiyatı: 20,43 TL
İstanbul- Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 21,35 TL
Motorin fiyatı: 20,49 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 21,72 TL
Motorin fiyatı: 20,83 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 21,70 TL
Motorin fiyatı: 20,91 TL